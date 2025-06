Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) lässt beim Tag der offenen Tür Besucher auch mal in sein Amtszimmer. (Archivbild)

Berlin - Beim Tag der offenen Tür im Roten Rathaus am 21. Juni lässt sich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Zum einen sollen Besucher Gelegenheit bekommen, sich den Sitzungssaal des Senats, den Festsaal oder auch das Amtszimmer des Regierenden Bürgermeisters anzusehen. Zum anderen steht auch das mobile Bürgerbüro zur Verfügung, wie die Senatskanzlei auf X mitteilte.

„Ihr könnt alle Dienstleistungen wie im regulären Bürgeramt direkt erledigen“, lautet die Zusage - und das an einem Samstag und ohne lange vorher online einen Termin zu buchen. „Erkunde das Rathaus & nutze die Gelegenheit, dein Verwaltungsanliegen über das mobile Bürgeramt zu regeln.“

„Demokratie erleben“ ist das Motto

Das Rote Rathaus ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. „Wir geben Ihnen einen Einblick in die spannende Arbeit der Senatskanzlei und in die politischen Themen und Prozesse des Berliner Senats“, so der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU).

Das Motto beim Tag der offenen Tür lautet „Demokratie erleben“. Der Eintritt ist frei. Unter anderem stellen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener Abteilungen vor.

Bei Bühnentalks wollen neben Wegner zum Beispiel auch die Staatssekretärin für Digitalisierung, Martina Klement, und der Chef der Senatskanzlei, Florian Graf, von ihrer Arbeit erzählen.