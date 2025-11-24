Schleifreisen/Erfurt - In Thüringen ist die Anzahl schwerer Autobahnunfälle unter Beteiligung von Lkw gestiegen. Das geht aus Statistiken der Autobahnpolizeidirektion hervor. Demnach gab es im vergangenen Jahr 40 Unfälle mit Beteiligung von Lkw mit einem Gewicht ab etwa zwölf Tonnen und einer Schadenssumme von mindestens 49.000 Euro. Im Vorjahr waren es 35 Unfälle dieser Art. Im laufenden Jahr liegt die Zahl mit 37 derartigen Unfällen zudem bereits fast auf dem Vorjahresniveau.

Mit Abstand am stärksten betroffen sind laut Polizei die A4 - dort ereigneten sich 18 Unfälle - und die A9 mit elf Lkw-Unfällen. Die A38 kommt auf fünf Lkw-Unfälle. Zwei Unfälle gab es auf der A73, einen auf der A71. Die Autobahnpolizei spricht trotz der Entwicklung von einem „relativ konstanten“ Unfallgeschehen. Eindeutige Unfallschwerpunkte seien nicht erkennbar. Auch eine Abhängigkeit von der Verkehrsbelastung zeigen die Zahlen laut Polizei nicht.