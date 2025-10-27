Nach einem Jahr Bauzeit ist die neue Kaje im Industriehafen Bremen einsatzbereit. Welche Vorteile bringt das für den Transport schwerer Güter?

Bremen - Größere Schiffe können nun den Industriehafen Bremen ansteuern. Eine neue Kaje schafft Platz für Fracht- und Tankschiffe mit einem Tiefgang von 10,50 Metern, wie der Hafenbetreiber Bremenports mitteilte. Die Kaje wird am Mittag (12.30 Uhr) offiziell eingeweiht.

Hafenanlagen waren nicht mehr zeitgemäß

Die Hafenanlagen im Kalihafen - einem Areal im Industriehafen - waren laut Senat in die Jahre gekommen. Der Umschlag von Containern sowie von besonders schweren und großen Gütern musste in den vergangenen Jahren in andere Hafenbereiche verlagert werden. Ein Teil der Ladung sei nicht mehr mit Schiffen, sondern auf der Straße mit Lastwagen transportiert worden.

Das soll sich mit der neuen, 230 Meter langen Kaje nun ändern. Die Kaje wurde einige Meter vor der bisherigen Anlage errichtet, so ist auch mehr Platz für den Umschlag der Güter. Bremens Landfläche ist damit um 3.100 Quadratmeter gewachsen.

Neue Kaje nach einem Jahr einsatzbereit

Die Bauarbeiten dauerten ein Jahr. Nach Angaben von Bremenports wurden rund 875 Tonnen Spundwandstahl, etwa 130 Meter lange Pfähle zur Verankerung und circa 22.000 Kubikmeter Sand verbaut. Das Projekt kostete rund 6,65 Millionen Euro.

Der Industriehafen wird seit 1910 von Frachtschiffen angelaufen. In den sieben Hafenbecken wird rund die Hälfte der Seegüter der Stadt umgeschlagen - unter anderem Baustoffe, Holz, Stahl und Fahrzeugteile. Rund 50 Umschlag- und Logistikbetriebe sowie Unternehmen des industriellen Gewerbes sind dort angesiedelt.