Trotz einer seit Juli sinkenden Zahl von Unfällen im Freistaat steigt die Zahl der im Verkehr verletzten Menschen wieder an. Die aktuellen Zahlen im Überblick.

Die Anzahl von Personenschäden steigt im Vergleich wieder an, trotz sinkender Unfallzahlen. (Archivbild)

Erfurt - Im August sind in Thüringen trotz einer geringeren Zahl von Verkehrsunfällen im Vergleich zum Vorjahresmonat wieder mehr Menschen verunglückt. Bei insgesamt 4.237 Unfällen stieg die Anzahl von Personenschäden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15,9 Prozent an, teilte das Landesamt für Statistik in Erfurt mit.

Nach vorläufigen Ergebnissen des Thüringer Landesamtes sank die Zahl der Verkehrsunfälle im August gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,7 Prozent. Bei diesen Unfällen kamen 807 Personen zu Schaden. Dabei ist der Anteil der Leichtverletzten im Vergleich zum Vorjahr stärker angestiegen als der Anteil Schwerverletzter. Die Zahl der im Straßenverkehr Getöteten sank von 11 im Vorjahresmonat verzeichneten Personen auf Sieben ab. Insgesamt habe es aber einen deutlichen Anstieg der Verletztenzahl um 15,9 Prozent, also 111 Personen gegeben, betonte das Thüringer Landesamt für Statistik.



Die Unfälle mit Personenschäden hätten im Zeitraum zwischen Januar und August insgesamt um 9,7 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum des Jahres 2023 zugenommen.