Mehr Lohn im Hotel- und Gastro-Gewerbe in Sachsen-Anhalt

Halle (dpa/sa) - Die Beschäftigten im Hotel- und Gastgewerbe in Sachsen-Anhalt erhalten künftig deutlich mehr Geld. Man habe sich mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) auf einen entsprechenden Tarifvertrag geeinigt, teilte die Gewerkschaft Nahrungs-Genuss-Gaststätten (NGG) mit. Die Dehoga bestätigte den Abschluss.

Demnach sollen die Löhne für Fachkräfte bis März 2026 in drei Stufen um insgesamt 16 Prozent steigen. Damit steigt das monatliche Entgelt für Fachkräfte über den Zeitraum um insgesamt 407 Euro auf 2962 Euro in der Endstufe. Die NGG hatte ursprünglich ein Einstiegsgehalt für Fachkräfte von 3000 Euro gefordert. Die Vergütungen für Auszubildende soll sich in zwei Stufen um durchschnittlich 10 Prozent erhöhen.

Im Hotel- und Gastgewerbe in Sachsen-Anhalt arbeiten nach Angaben der Gewerkschaft knapp 24 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Dazu kämen noch rund 16 500 geringfügig Beschäftigte. Die Branche zeichnet sich bundesweit durch einen hohen Niedriglohnanteil aus.