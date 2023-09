Mehr Jugendgewalt in Halle: Ministerin lädt zu Gipfeltreffen

Magdeburg/Halle - Weil die Jugendkriminalität in Halle deutlich gestiegen ist, hat Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) für Anfang Oktober zu einem Gipfeltreffen geladen. Am 2. Oktober sollen Vertreter aus Halle sowie verschiedener Landesministerien zusammenkommen, teilte das Innenministerium am Freitag mit.

Nach Angaben des Ministeriums wurden 2019 388 Fälle von Kinder- und Jugendkriminalität registriert. In diesem Jahr seien es bis einschließlich August bereits 518 registrierte Fälle gewesen.

Derzeit werde gegen 302 Personen ermittelt. Vornehmlich handele es sich um Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 13 und 18 Jahren. 54 Prozent der Tatverdächtigen seien deutsche Staatsangehörige. 35 Prozent hätten einen ausländischen Pass.