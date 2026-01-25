Fortuna war den Thüringern im vergangenen Jahr hold: Lotto Thüringen vermeldet einen Rekord bei Großgewinnen und stabile Umsätze. Was sind Gründe für die Entwicklung?

Suhl - In Thüringen sind im vergangenen Jahr fünf Spieler zu Lotto-Millionären geworden. Das sei im Vergleich zu den Vorjahren mit drei bis vier Millionenbeträgen ein überdurchschnittlicher Wert, teilte Lotto Thüringen der Deutschen Presse-Agentur mit. Der höchste Gewinn wurde 2025 demnach beim Klassiker 6aus49 erzielt, als ein Thüringer Tipper zusammen mit einem Glückspilz aus Hessen Ende März den Jackpot knackte und sich rund 15,3 Millionen Euro auf sein Konto holte. Dies sei zugleich die zweithöchste Summe gewesen, die bei der Staatslotterie in Thüringen jemals ausgezahlt worden sei.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr den Angaben zufolge rund 87,9 Millionen Euro an großen und kleinen Gewinnen ausgeschüttet. Mit 28 Großgewinnen ab einer Summe von 100.000 Euro sei eine Rekordzahl erreicht worden, hieß es. Der bisherige Höchstwert aus dem Jahr 2023 lag bei 27 Großgewinnen.

Rekorde auch jenseits der Jackpots

„Die Thüringer Staatslotterie blickt auf ein solides Geschäftsjahr zurück“, schätzte Lotto-Geschäftsführer Jochen Staschewski ein. Lotto Thüringen erzielte eigenen Angaben zufolge 2025 einen Umsatz von rund 184,1 Millionen Euro. Trotz ausgebliebener Hochjackpot-Phasen seien die Erlöse aus dem Rekordjahr 2024 damit nur leicht unterschritten worden und blieben weiterhin auf einem sehr hohen Niveau, hieß es. Zu dem positiven Jahresabschluss hätten Investitionen in digitale Angebote und in das Netz von rund 650 Annahmestellen maßgeblich beigetragen.

So seien etwa der Anteil an Spielabgaben und die damit verbundenen Umsätze im Internet im Vergleich zum Jahr zuvor um 10,3 Prozent deutlich gestiegen. Bei den Annahmestellen wurden etwa die Provisionen auf den Verkauf von Lotto-Thüringen-Produkten erhöht. Zudem gebe es seit vergangenem April für alle Neugründungen eine zusätzliche finanzielle Unterstützung, um Investitionskosten bei der Eröffnung einer Annahmestelle abzufedern.

Millionen Euro für das Gemeinwohl

Mit rund 58,4 Millionen Euro unterstützte Lotto Thüringen im vergangenen Jahr das Gemeinwohl im Freistaat. Davon profitierten Bildung, Kultur, soziale oder sportliche Organisationen und Vereine sowie der Denkmal-, Natur- und Umweltschutz, wie es hieß.