Leverkusen - Noch bevor Bayer Leverkusen seinen 1:0-Sieg gegen Werder Bremen über die Zeit gebracht hatte, hallten „Ungeschlagen Meister, SVB“-Gesänge durch die Arena. Dass die Fans die Niederlage des FC Bayern München mehr feierten, als den eigenen Erfolg wollte der Trainer dennoch nicht bejahen. „Das glaube ich nicht“, sagte Kasper Hjulmand nach der Partie und zeigte sich zugleich erleichtert über den ersten Sieg im Jahr 2026.

„Das Spiel und das Ergebnis waren sehr wichtig“, betonte der Däne und sah zugleich bei der passiven Spielweise seiner Mannschaft allen voran in der zweiten Halbzeit nach der Führung noch Luft nach oben. „Wir sind mit dem Ball nicht so richtig in den Rhythmus gekommen – nach drei Niederlagen ist das manchmal so. Aber wir haben gut gekämpft. Wir sind erleichtert und froh über die drei Punkte und das zu-Null-Spiel und können nach vorne schauen.“

Kapitän Andrich: „Kein Hurra-Fußball“

Auch Robert Andrich unterstrich die Bedeutung des Sieges nach drei Niederlagen zum Jahresauftakt: „Die drei Punkte heute waren enorm wichtig. Ich glaube, man hat gemerkt, dass das nicht alles so locker von der Hand geht nach so drei Spielen, aber das ist völlig menschlich und normal“, sagte der Kapitän und erklärte mit Blick auf den geringen Unterhaltungswert der Partie: „Es war kein Hurra-Fußball, aber wir haben auch nichts anbrennen lassen.“

Mit Blick auf die bevorstehenden Aufgaben für die Werkself betonte Sportchef Simon Rolfes: „Das Wichtigste in solchen Phasen ist es zu gewinnen. Das ist auch das Wichtigste für das Selbstvertrauen.“ Nachdem es am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) für Bayer gegen FC Villarreal um den Einzug in die Playoffs in der Champions League geht, wartet am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit Eintracht Frankfurt ein direkter Konkurrent im Kampf um die internationalen Plätze.

Einen positiven Schub gibt dafür vielleicht auch, dass Leverkusen nach der Bayern-Niederlage gegen Augsburg vorerst die einzige Mannschaft bleibt, die ungeschlagen deutscher Meister wurde. „Es zeigt, wie außergewöhnlich es ist, eine Meisterschaft ohne Niederlage zu bestreiten. Ich glaube, dass die Bayern das in diesem Jahr im Sinn hatten. Aber es ist nicht so einfach das Level an jedem Spieltag so hochzuhalten“, sagte Rolfes mit leichtem Schmunzeln.