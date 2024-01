Hannover - Rund 18.000 Beschäftigte in der Holz- und Kunststoffindustrie in Niedersachsen erhalten nach Gewerkschaftsangaben mehr Geld. Die Löhne und Gehälter steigen ab dem 1. September dieses Jahres um fünf Prozent sowie ab dem 1. Juli 2025 um weitere drei Prozent, wie die IG Metall Niedersachsen und Sachsen-Anhalt am Dienstag mitteilte. Davon profitieren demnach Arbeitnehmer in rund 30 Betrieben im Bundesland. Beschäftigte und Auszubildende erhalten den Angaben zufolge zudem eine steuerfreie Inflationsausgleichsprämie von insgesamt 1800 Euro. Der Tarifvertrag hat laut IG Metall eine Laufzeit von 23 Monaten.