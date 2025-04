Erfurt - In diesem Jahr hat es bereits deutlich mehr Borreliose-Fälle in Thüringen gegeben als im Vorjahreszeitraum. Das zeigen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI). Demnach hat das RKI bereits 34 Borreliose-Fälle in der laufenden Saison in Thüringen erfasst - deutlich mehr als die 23 Fälle im gleichen Zeitraum im vergangenen Jahr. Betroffen sind 17 der 22 Landkreise und kreisfreien Städte in Thüringen. Im vergangenen Jahr gab es keinen Thüringer Landkreis ohne Borreliose-Fälle, insgesamt waren es laut RKI 399.

Nicht jeder Zeckenbiss führt automatisch zu einer Infektion

„Aufgrund des milden Winters ist mit einem zeckenreichen Jahr zu rechnen“, warnt Birgit Dziuk, Landesgeschäftsführerin der Krankenkasse Barmer Thüringen. Es sei ratsam, sich nach Aufenthalten im Freien auf Zecken zu untersuchen und die Tiere gegebenenfalls mit einer Pinzette zu entfernen. So lasse sich das Infektionsrisiko verringern. Nicht jeder Zeckenbiss führe automatisch zu einer Infektion mit dem Erreger. Bildet sich eine ringförmige Hautrötung, sollten Betroffene die Hausärztin oder den Hausarzt aufsuchen.