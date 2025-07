Es ist nass in Berlin. Seit Tagen. Das führt an vielen Orten zu Problemen. Oftmals müssen Feuerwehrleute helfen.

Mehr als 25 Einsätze für Feuerwehr bei Dauerregen in Berlin

Die Berliner Feuerwehr rückte am Wochenende bei starkem Regen zu Dutzenden wetterbedingten Einsätzen aus. (Symbolbild)

Berlin - Starke Regenfälle haben in Berlin nach Angaben der Feuerwehr zu etlichen Wasserschäden geführt. In der vergangenen Nacht seien Feuerwehrleute im gesamten Stadtgebiet zu mehr als 25 Einsätzen ausgerückt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Nach seinen Angaben waren Keller vollgelaufen, Straßen überschwemmt oder es gab Wasserschäden an Dächern. Mehrfach sei es auch um umgestürzte Bäume gegangen.

Die Feuerwehr sei ab Mitternacht verstärkt gerufen worden. Regionale Schwerpunkte habe es nicht gegeben, so der Sprecher. „Das ging über die gesamte Stadt.“

Erst Ende Juni war die Feuerwehr wegen schwerer Unwetter besonders gefordert und im Dauereinsatz. Binnen weniger Tage hatten die Helfer Hunderte Einsätze vor allem wegen umgestürzter Bäume. Der Tegeler und der Spandauer Forst im Nordwesten von Berlin bleiben wegen der großen Schäden und der damit einhergehenden Gefahr für längere Zeit gesperrt.