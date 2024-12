Der Weihnachtsbaum-Verkauf ist längst gestartet - Tanne und Co. gehören zum Fest. Aber auch dreiste Diebe greifen in Brandenburg zu.

Cottbus - Die Polizei im Süden und Osten Brandenburgs sucht Weihnachtsbaum-Diebe. Unbekannte transportierten von Verkaufsflächen heimlich eine große Zahl der Nadelbäume ab.

In Cottbus stahlen Weihnachtsbaum-Diebe mehr als 100 Tannen, wie die Polizei mitteilte. Am Morgen hatten Mitarbeiter den Einbruch bemerkt. Es entstand ein Schaden von etwa 4.000 Euro.

Bereits in den Tagen zuvor berichtete die Polizei, dass Unbekannte in Guben im Spree-Neiße-Kreis 60 bis 70 Weihnachtsbäume aus einer umzäunten Verkaufsfläche stahlen. Der Schaden: 2.000 Euro. Auch in Großziehten (Dahme-Spreewald) hatten Diebe ein Loch in einen Zaun geschnitten und es auf die Nadelbäume zum Fest abgesehen.