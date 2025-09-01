Das Kapitel Bayer Leverkusen könnte für Erik ten Hag schnell wieder zu Ende gehen. Kommt das Aus des Trainers schon jetzt?

Leverkusen - Bayer Leverkusens neuer Trainer Erik ten Hag steht laut mehreren Medienberichten bereits nach zwei Spieltagen vor dem Aus. Wie die „Bild“ berichtet, wäre es eine „Riesen-Überraschung, sollte der Werksclub ten Hag, der einen Vertrag bis 2027 unterschrieben hatte, das Vertrauen nach dem Krisen-Start aussprechen“. Bereits heute könnte demnach Schluss sein.

Der 55-Jährige hatte erst in diesem Sommer die Nachfolge von Meistermacher Xabi Alonso angetreten. Der Niederländer verlor sein erstes Ligaspiel mit dem neuen Club 1:2 gegen die TSG Hoffenheim und musste am zweiten Spieltag ein peinliches 3:3 bei Werder Bremen hinnehmen. Im Weserstadion gab Bayer in Überzahl noch eine 3:1-Führung aus der Hand.

„Schon auf etlichen Ebenen Porzellan zerschlagen“

Bereits wenige Wochen nach seinem Amtsantritt wachsen daher wohl auch intern die Zweifel am Trainer. Schon vor der Partie in Bremen hatte der „Kicker“ die Spielvorbereitung und die Ansprachen von ten Hag als kritisch beschrieben. Jetzt schrieb das Magazin, ten Hag habe „schon auf etlichen Ebenen Porzellan zerschlagen“. Dazu passt: Von seinen Vorgesetzten erhielt er weder vor noch nach dem Spiel in Bremen öffentlich das Vertrauen ausgesprochen.

Laut „Kicker“ sind nicht nur der missratene Saisonstart, sondern auch interne Konflikte Gründe für die wachsende Kritik und eine mögliche schnelle Trennung. So stellte sich ten Hag öffentlich gegen einen möglichen Verkauf von Granit Xhaka – obwohl Sportchef Simon Rolfes erklärt hatte, ihn bei einer Win-win-Situation gehen zu lassen. Zudem forderte der Coach mehrfach öffentlich weitere Neuzugänge, was im Club ebenfalls für Irritationen gesorgt haben soll.