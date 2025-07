München/Hamburg - Bayern Münchens Ersatztorwart Daniel Peretz spielt Medienberichten zufolge in der kommenden Saison beim Hamburger SV. Der israelische Fußball-Nationalspieler wird vom Rekordmeister an den Bundesliga-Aufsteiger verliehen, wie die „Bild“ und der Sender Sky meldeten. Der Deal sei praktisch fix, an letzten Vertragsdetails werde noch gearbeitet, hieß es.

Der 25-Jährige war 2023 nach München gekommen, brachte es seitdem aber nur auf insgesamt sieben Einsätze in Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal. An Manuel Neuer und während dessen Verletzung an Neuzugang Jonas Urbig war er in der vergangenen Saison nicht vorbeigekommen. Darüber hinaus gab es zuletzt Berichte, wonach Routinier Sven Ulreich ebenfalls bleiben soll.

Zweikampf um HSV-Tor mit Heuer Fernandes?

Weder die Bayern noch die Hamburger äußerten sich zu den Meldungen. Beim HSV soll sich Peretz mit dem bisherigen Stammtorwart Daniel Heuer Fernandes (32) ein Duell um den Platz im Kasten liefern, wie es hieß. Weil Matheo Raab zu Union Berlin wechselte und Tom Mickel seine Karriere beendet hat, hatten die Hanseaten keinen zweiten Keeper im Kader. Eigengewächs Hannes Hermann (20) und Zugang Fernando Dickes (17/RB Leipzig) gelten kaum als Alternative.