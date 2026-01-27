Die Weißenfelser Basketballer kassieren die siebte Niederlage in Serie. Der Trainer bat um Vertragsauflösung. Nun übernimmt kurzzeitig ein altbekannter Erfolgscoach in Doppelfunktion.

Weißenfels - Basketball-Bundesligist MBC Syntainics und Trainer Marco Ramondino gehen getrennte Wege. Nach sieben Niederlagen hintereinander haben sich der deutsche Pokalsieger und der 43 Jahre alte Italiener einvernehmlich auf eine Auflösung des bis Mitte 2027 laufenden Zweijahresvertrages geeinigt, teilte der MBC mit. Bis ein neuer Headcoach gefunden ist, springt Sportdirektor Silvano Poropat als Interimstrainer ein.

Ramondino war am Samstag nach dem 84:110 gegen Aufsteiger Trier, der höchsten Niederlage der Saison, mit seinem Wunsch nach einer Vertragsauflösung an die Clubführung herangetreten. Der Italiener zog damit die Konsequenzen aus der längsten Negativserie der Wölfe seit fast drei Jahren.

Der erfahrene Poropat hatte als Headcoach eine Ära im Weißenfelser Basketball geprägt. Von 2011 bis 2021 war der Kroate mit Unterbrechungen als Headcoach der Wölfe tätig. Im Zuge der Neustrukturierung der Führungsebene kehrte er im August 2025 als Sportdirektor zurück. Nun springt der 54-Jährige als Interimstrainer ein. Sein Comeback wird er im Heimspiel an diesem Freitag (20.00 Uhr) gegen Oldenburg geben.