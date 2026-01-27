1,12 Millionen Übernachtungen und ein Umsatz von 763 Millionen Euro: Der Tourismus in Erfurt wächst. Die Landeshauptstadt ist nicht nur bei den Deutschen als Reiseziel beliebt.

Erfurt erzielt 2025 einen neuen Rekord und wächst laut Stadtmarketing stärker als jede andere Region im Thüringer Tourismus. (Archivbild)

Erfurt - Die Stadt Erfurt hat im vergangenen Jahr einen neuen Rekord bei den Übernachtungszahlen verzeichnet. Wie das Tourismusmarketing der Thüringer Landeshauptstadt mitteilte, lag die Zahl gemäß Hochrechnungen bei rund 1,12 Millionen Übernachtungen. Das entspreche einer Steigerung um 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und sei der höchste Wachstumswert im Thüringer Tourismus, heißt es weiter.

Der überwiegende Teil der Gäste kam aus Deutschland. „Das unterstreicht die hohe Attraktivität von Reisen innerhalb Deutschlands und insbesondere nach Erfurt“, so Christian Fothe, Geschäftsführer der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH (ETMG). Unter den etwa 90.000 Auslandsgästen sind den Zahlen zufolge die meisten aus den USA nach Thüringen gereist, gefolgt von der Schweiz und den Niederlanden.

Der Tourismus sei ein bedeutender Wirtschaftsfaktor: Laut einer Studie der Universität München im Auftrag der ETMG haben Touristen in Erfurt im Jahr 2024 einen Bruttoumsatz von 763 Millionen Euro generiert. Das entspreche rund 18 Prozent des Jahresumsatzes im Thüringer Tourismus insgesamt.