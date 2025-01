Weißenfels - Mit seinem Dunking in letzter Sekunde hat Ty Brewer den Basketballern von Syntainics MBC den ersten Erfolg in diesem Jahr beschert. Die Weißenfelser behielten gegen das Schlusslicht BG Göttingen mit 93:91 (44:46) die Oberhand und kletterten durch den achten Saisonsieg auf den zehnten Platz in der Basketball-Bundesliga.

Den größten Anteil am Erfolg der Hausherren hatten neben Brewer der stark aufspielende Charles Callison (22), Tyren Johnson (16), Martin Breunig (14), Spencer Reaves (13) und Michael Devoe (11). Für die Niedersachsen konnten Tra Holder (22), Jimmy Boeheim (16), Kostja Mushidi (13), Demajeo Wiggins, Deion Hammond (je 11) und Collin Welp (10) zweistellig punkten.

Nach einem guten Auftakt (14:9, 7. Minute) verloren die Weißenfelser zunächst ihren Spielfaden. Die Niedersachsen zogen durch einen 13:3-Lauf auf 22:17 (11.) davon und bauten den Vorsprung bis zu 18. Minute auf 44:38 aus. Doch im dritten Viertel drehten die Hausherren die Partie, zogen auf 71:62 (30.) davon und hatten beim 82:70 (34.) den Sieg vor Augen.

Doch Göttingen schaffte den 91:91-Ausgleich. Ausgerechnet Holder unterlief kurz vor Schluss der entscheidende Ballverlust, der den Weißenfelsern den Sieg bescherte.