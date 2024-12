Kein Knabberspaß für den Autobesitzer: Eine Maus sorgt mit ihrem Appetit in einem Wagen für erheblichen Schaden.

In Thüringen hat eine Maus in einem Auto beträchtlichen Schaden verursacht. (Symbolbild)

Uder - Kleine Ursache, große Wirkung: Eine Maus hat in einem Auto in Uder (Landkreis Eichsfeld) beträchtlichen Schaden angerichtet. Der 22 Jahre alte Besitzer des Wagens geht davon aus, dass ihm jemand den Nager gezielt in das Fahrzeug gesetzt hat, teilte die Polizeiinspektion Eichsfeld mit. Die Maus habe sich aber nicht mit dort gelagerten Keksen zufriedengegeben und sich vielmehr zu einem „Feinschmecker“ entwickelt.

„Sie knabberte an den hochwertigen Ledersitzen und setzte mit ihrem Appetit auch die Standheizung außer Betrieb. Der Schaden wird derzeit auf etwa 4.000 Euro geschätzt“, hieß es. Der Fahrzeughalter habe dem tierischen Treiben schließlich ein dauerhaftes Ende gesetzt - mittels einer Mausefalle.