Ein Kreis, ein Punkt darin, daneben ein umgekipptes Euro-Zeichen: Gleich an zwei Stellen wurden diese Zeichen in Berlin-Mitte aufgemalt. Der Staatsschutz ermittelt.

Berlin - Unbekannte haben in der Straße Unter den Linden in Berlin-Mitte eine vorgelagerte, kleine Mauer eines Bürogebäudes des Deutschen Bundestags beschmiert. Wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte, wurde in oranger Farbe ein Kreis mit einem Punkt darin sowie ein umgekipptes Euro-Zeichen auf die Mauer gemalt. Gemeldet wurde die Farbschmiererei am Morgen gegen 6.50 Uhr.

Während der Sachverhalt aufgenommen wurde, meldete die Polizei des Deutschen Bundestags, dass ein Banner an einem Baustellensichtschutz unweit des S-Bahnhofs Brandenburger Tor auf die gleiche Weise beschmiert worden sei. „Zu beiden Fällen ist der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts mit den weiteren Ermittlungen betraut“, teilte die Polizei mit.