In seinen Büchern taucht er in die jüngere europäische Geschichte ein – und zeichnet Linien in die Gegenwart. Nun erhält Matthias Nawrat den Berliner Literaturpreis. Wie die Jury das begründet.

Berlin - Der diesjährige Berliner Literaturpreis geht an den Schriftsteller Matthias Nawrat. Das teilte die Stiftung Preußische Seehandlung mit, die die mit insgesamt 30.000 Euro dotierte Auszeichnung seit 1989 vergibt. Nawrat wurde 1979 im polnischen Opole geboren, kam mit seiner Familie als Zehnjähriger nach Deutschland und lebt heute in Berlin. In seinem inzwischen sechs Romane, Essays und einen Gedichtband umfassenden Werk setzt er sich mit der jüngeren europäischen Geschichte, mit Nationalsozialismus und Stalinismus sowie den Folgen für die Gegenwart auseinander.

Nawrat wurde den Angaben zufolge bereits mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem war er für den Deutschen Buchpreis und den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Zuletzt erschien sein Essayband „Über allem ein weiter Himmel. Nachrichten aus Europa“. Sein neuer Roman „Das glückliche Schicksal“ wird im März veröffentlicht.

Jury lobt „poetische Strahlkraft“

„Wenn Matthias Nawrat in seinen Texten, seien es Romane, Essays oder Gedichte, den europäischen Raum erkundet, dann erkundet er ihn wie ein Archäologe, der behutsam die historischen Sedimentschichten abträgt“, erklärte die Jury zur Preisvergabe. „Ebenso behutsam, nie auftrumpfend, dabei zugleich von äußerster Präzision und poetischer Strahlkraft ist seine Sprache.“

Berlin sei seit dem Fall der Mauer zu einem Symbol der Hoffnung für eine einst geteilte Welt geworden, erklärte Nawrat selbst. „In der Stadt Berlin öffnen sich die Tore zu verschiedenen Mikrokosmen unserer globalisierten Gegenwart.“ Es sei für ihn eine große Ehre, dass er nun für seine literarische Arbeit den Literaturpreis dieser Stadt bekomme, die seit 14 Jahren sein Zuhause sei.

Preisverleihung im Februar

Die Preisverleihung durch Berlins Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) ist am 25. Februar im Festsaal des Roten Rathauses geplant. Die Auszeichnung umfasst 20.000 Euro Preisgeld und ein Stipendium von 10.000 Euro, das der weiteren literarischen Arbeit des Preisträgers dienen soll.