München - Rekordnationalspieler Lothar Matthäus empfiehlt Thomas Müller einen Wechsel in die USA. Müller und der FC Bayern trennen sich im Sommer nach 25 Jahren voneinander.

„Mir steht es nicht zu, ihm etwas zu raten, aber Thomas Müller hat so viele Möglichkeiten, vor allem im Ausland. Ich kann mir ihn so gut in der MLS vorstellen, ich habe selbst die Erfahrung gemacht“, sagte der Sky-Experte Matthäus (64) vor dem Klassiker FC Bayern München gegen Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky). „Als Lebenserfahrung wäre das ein toller Schritt.“

New York oder Los Angeles?

Matthäus hat zum Ende seiner großen Karriere einst selbst in New York gespielt. „Ich sehe zwei Vereine für ihn in Amerika: Red Bull New York, wo er dann schon an der Ostküste ist, wo du kürzere Flugzeiten nach München hast. Oder ich sehe ihn beim Partnerverein von Bayern München, Los Angeles“, sagte Matthäus in Richtung Müller (35). „Da kann er ein bisschen befreiter leben als hier in München.“

Der Wunsch von Uli Hoeneß

Matthäus hält einen Wechsel von Florian Wirtz (21) von Bayer Leverkusen zum FC Bayern trotz einer sehr hohen Ablöse nicht für unwahrscheinlich. „Uli Hoeneß wünscht sich das und er erfüllt sich eigentlich alle Wünsche beim FC Bayern“, sagte Matthäus. „Also Uli ist ja schon seit längerer Zeit in Kontakt mit der Familie Wirtz. Das ist kein Geheimnis. Der Vater Wirtz war schon das eine oder andere Mal am Tegernsee zum Besuch.“

Die langjährigen Bosse des FC Bayern, Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, wünschen sich einen Transfer von Wirtz. Der Spielmacher von Bayer, der in ganz Europa großes Interesse geweckt hat, hat noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027. Sein Marktwert beträgt deutlich über 100 Millionen Euro.