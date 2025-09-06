In Braunschweig ist eine Halle, die für landwirtschaftliche Zwecke verwendet wurde, in Flammen aufgegangen. Die Polizei rätselt noch zur Brandursache.

Braunschweig - Eine Maschinenhalle ist in Braunschweig mitsamt ihrem Inhalt abgebrannt. Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben am Freitagabend zu der Halle gerufen, die zu dem Zeitpunkt schon in Vollbrand stand. In der Halle waren zur Zeit des Brandes landwirtschaftliche Maschinen sowie Heu, Stroh und Futtermittel untergebracht, wie die Feuerwehr mitteilte.

Zur Bekämpfung des Brandes sollen ungefähr 150 Einsatzkräfte vor Ort gewesen sein, unter anderem auch vom Technischen Hilfswerk und der Bodenschutz-Behörde der Stadt. Ein Überspringen der Flammen auf benachbarte Gebäude wurde den Angaben nach verhindert. Die Polizei Braunschweig ermittelt zur Brandursache.