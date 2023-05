Berlin - Die Juristin Martina Klement ist zur neuen Staatssekretärin für Digitales in der Berliner Senatskanzlei ernannt worden. Damit nimmt die gebürtige Bayerin ihren Dienst als Chief Digital Officer (CDO) auf, wie die Senatskanzlei am Freitag mitteilte. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hatte die neue Staatssekretärin bereits am Donnerstagabend ernannt und vereidigt. Mit dem neuen Posten ist Klement künftig für die Digitalisierung und Modernisierung der Verwaltung zuständig.

„Ich möchte dafür sorgen, dass Berlin jeden Tag ein Stückchen besser funktioniert und unsere Stadt auf allen Ebenen zu einer handlungsfähigen, innovativen und zukunftsorientierten Stadt wird“, sagte Klement, die zuvor für das Bundesministerium für Digitales und Verkehr gearbeitet hatte. Die Modernisierung und Digitalisierung der Verwaltung sei eine „Mega-Aufgabe“ Berlins. Berlinerinnen und Berliner hätten zurecht einen Anspruch darauf, schnell Verbesserung bei den Verwaltungsleistungen zu spüren. Wegner bezeichnete die 42-Jährige als „absolute Fachfrau“, die viel Erfahrung mitbringe.

Klement folgt auf den bisherigen CDO Ralf Kleindiek. Auf Twitter bedankte sich Kleindiek bei der Stadtgesellschaft und der Berliner Verwaltung für die Unterstützung. „Es war mir eine Freude & Ehre“, twitterte er. Seiner Nachfolgerin wünsche er alles Gute.