Magdeburg - Nach hochsommerlichen Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius und anhaltender Trockenheit sorgt Tief „Friedemann“ voraussichtlich für Regen und Abkühlung. In der kommenden Woche ziehen von Westen her dichtere Wolken nach Sachsen-Anhalt, in der Schauer und Gewitter eingelagert sein können, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Zudem gebe es einen Temperaturrückgang - maximal sind bis Mitte der Woche noch 19 bis 21 Grad drin. Nachts gebe es teils nur noch einstellige Werte, hieß es. Aber: Ab Mittwoch setzt sich laut DWD wieder Hochdruckeinfluss durch. Die Sonne scheint wieder öfter und es wird bis zum nächsten Wochenende wieder deutlich wärmer.

Höchste Waldbrandgefahr in fünf Regionen

In Sachsen-Anhalt ist die Waldbrandgefahr weiter hoch. Am Samstag herrschte nach Angaben des Landeszentrums Wald in fünf Regionen die höchste Waldbrandgefahrenstufe fünf - in der Börde, der Dübener Heide, dem Elsterland bei Wittenberg und dem Vorfläming. In den übrigen Landesteilen gelten aktuell die Gefahrenstufen drei und vier.