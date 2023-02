Berlin - Für Schauspieler Martin Wuttke (61) ist der Dramatiker Bertolt Brecht („Die Dreigroschenoper“, „Mutter Courage und ihre Kinder“) ein Modernist. „Man könnte auch sagen, er hat das Sampling erfunden“, sagte Wuttke im 3sat-Kulturmagazin „Kulturzeit“. „Er hatte sein Theater organisiert wie ein Renaissance-Künstler.“ Dabei habe er auf die handwerklichen und auf die geistigen Fähigkeiten seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zugegriffen und die Werke dann in seinem Namen veröffentlicht, wie das bei den großen Meistern und ihren Werkstätten Tradition gewesen sei, sagte er weiter.

Wuttke spielte mehr als 400 Mal den Arturo Ui in Brechts Theaterstück „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ in der Inszenierung von Heiner Müller am Berliner Ensemble. Das Theater wurde von Brecht und seiner Frau Helene Weigel 1949 in Ost-Berlin gegründet. Bertolt Brecht wurde vor 125 Jahren, am 10. Februar 1898, in Augsburg geboren. Die 3sat-„Kulturzeit“ widmet sich dem 1956 gestorbenen Dramatiker in ihrer Ausgabe am Freitag (10.2., 19.20 Uhr).