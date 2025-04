Bremen - Ein Ausflugsschiff ist auf der Weser in Bremen gegen eine Brücke geprallt. Das Schiff habe sich am Samstagabend kurz nach dem Ablegen nicht mehr steuern lassen und sei flussabwärts getrieben, teilte die Polizei am Mittag mit. Dabei drehte es sich und streifte einen Pfeiler der Wilhelm-Kaisen-Brücke. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der DLRG machten das Schiff schließlich an einem Anleger fest.

Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Der Brückenpfeiler wurde bei dem Unfall nur leicht beschädigt, sodass die Brücke nicht gesperrt werden musste. Die Wasserschutzpolizei untersucht nun, wie es zu dem Vorfall kam.