Rinteln - Die Feuerwehr hat in Rinteln eine männliche Leiche aus der Weser geborgen. Die Identität des Toten stand zunächst nicht fest, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein Passant hatte den leblosen Mann am Samstagmorgen von einer Brücke aus mitten im Fluss treiben sehen und die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr barg den Toten mit einem Boot. Wie lange der Mann bereits im Wasser trieb, war laut Polizei noch unklar. Die Leiche soll nun obduziert werden, um die Todesursache festzustellen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.