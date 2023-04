Falkenstein - Die Polizei fahndet nach zwei Räubern, die einen Schnellimbiss in Falkenstein (Vogtlandkreis) überfallen haben. Mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedrohten die Täter am Montagabend den Eigentümer und verlangten Geld, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Inhaber kam der Forderung nicht nach, woraufhin die Männer flüchteten.

Die Polizei ermittelt wegen versuchten schweren Raubs. Die Männer sollen zwischen 16 und 20 Jahre alt sein. Einer war 1,70 Meter groß, der andere etwas kleiner. Der größere war in schwarz gekleidet. Sein Komplize trug eine rot-karierte Jacke und hatte eine weiße Plastiktüte und einen grauen Sportbeutel dabei, wie es hieß.