Mindestens zwei Männer schossen nachts in Berlin-Mitte auf Widersacher. Verletzt wurde niemand. Die Polizei durchsuchte danach ein Lokal.

Männer feuern Schüsse am Checkpoint Charlie ab

Polizeieinsatz nahe dem Checkpoint Charlie in Berlin-Mitte wegen Schüssen. (Symbolbild)

Berlin - Bei einem Streit nahe dem Checkpoint Charlie in Berlin-Mitte sind in der Nacht zu Mittwoch von mindestens zwei Männern Schüsse abgefeuert worden. Verletzt worden sei durch die Schüsse niemand, so die Polizei. Ob es sich um eine scharfe Schusswaffe oder eine Schreckschusswaffe handelte, werde untersucht.

Allerdings wurde einer von zwei Männern bei der Auseinandersetzung mit einer Gruppe durch Schläge mit einer Pistole verletzt. Dann feuerten Mitglieder der Gruppe auf die beiden Kontrahenten, ohne sie aber zu verletzen.

Die Verdächtigen flüchteten. Der verletzte Mann wurde versorgt. Die Polizei durchsuchte eine Kneipe in der Kommandantenstraße und überprüfte die Gäste. „In dem Lokal konnten weder die Tatverdächtigen noch mögliche Tatmittel gefunden werden. Am Tatort wurde eine Patronenhülse einer Schusswaffe gefunden und sichergestellt.“