Erst Prügelattacke, dann Flucht am Bahnhof: Ein Paar aus Niedersachsen ist in der Hamburger S-Bahn heftig angegriffen worden. Die mutmaßlichen Täter konnten gefasst werden.

Hamburg - Ein Streit in der Hamburger S-Bahn ist in der Attacke zweier Männer auf ein Ehepaar aus Niedersachsen gemündet. Zunächst habe sich am Samstagabend eine 42-Jährige aus dem Landkreis Stade mit einem 30-Jährigen und einem 31-Jährigen lautstark gestritten, teilte die Bundespolizei unter Verweis auf Zeugenaussagen mit. Als sie aufgestanden und zu den beiden hingegangen sei, hätten sie die Frau umgehend heftig ins Gesicht geschlagen. Ihr 41 Jahre alter Mann sei ihr zu Hilfe gekommen und zu Boden geschlagen worden. Dort hätten ihn die Männer getreten. Einer der Männer soll zudem weiter auf die Frau eingeschlagen haben.

Der mutmaßliche Vorfall habe sich zwischen der Station Diebsteich und dem Bahnhof Altona ereignet. Als die Bahn dort angekommen sei, seien die Männer geflohen. Die Bundespolizei habe die Männer, aber gestellt. Bei dem 31-Jährigen sei ein Atemalkoholwert von 1,57 Promille, bei dem 30-Jährigen ein Wert von 1,34 Promille festgestellt worden.

Sie erhielten den Angaben zufolge ein Aufenthaltsverbot für Altona und St. Pauli bis zum Folgetag. Gegen sie werde ermittelt wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung beziehungsweise Körperverletzung. Unter anderem sollen die Aufnahmen der Überwachungskameras ausgewertet werden.

Die 42-Jährige erlitt den Angaben zufolge erhebliche Prellungen sowie einen blutenden Riss im Gesicht und kam in ein Krankenhaus. Der Ehemann habe eine medizinische Versorgung vor Ort abgelehnt. Auch bei den Geschädigten stellten die Beamten den Angaben zufolge Atemalkohol fest.