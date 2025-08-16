Bremerhaven - Wegen eines Verletzten auf einer Geburtstagsfeier ist die Polizei in Bremerhaven vergangene Nacht ausgerückt. Aufgrund von Sprachbarrieren war die Einsatzlage vor Ort zunächst unklar. In einer Wohnung fanden die Polizisten jedoch eine Blutlache und Glasscherben: Ein angetrunkener 23-Jähriger war laut Polizei auf seiner Geburtstagsfeier aggressiv geworden. Aus Wut hatte der Mann den Angaben zufolge den Glaseinsatz einer Zimmertür zerschlagen. Dabei zog er sich eine tiefe Wunde am Arm zu.

Helfen lassen wollte sich der 23-Jährige allerdings nicht. Um die Wunde zu versorgen und den Mann in einen Rettungswagen zu bringen, mussten ihn laut Polizei mehrere Beamte festhalten. Letztlich wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.