Lüneburg - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Lüneburg hat ein Mann schwere Verletzungen erlitten. Sanitäter brachten ihn in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Nachbarn waren am Samstag auf den Rauch aufmerksam geworden und verständigten den Notruf. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 100.000 Euro. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar, hieß es. Zunächst blieb unklar, warum das Feuer ausgebrochen war.