In Berlin und Brandenburg bleibt das Wetter winterlich-trüb. Sprühregen und etwas Schnee sorgen weiter für glatte Straßen. In der Niederlausitz sind bis zu drei Zentimeter Neuschnee möglich.

Berlin/Potsdam - In Teilen von Berlin und Brandenburg ist weiterhin mit Glätte und Nebel zu rechnen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist es am Morgen dicht bewölkt und gebietsweise neblig. Im Tagesverlauf sind geringer Schneefall und Sprühregen möglich. In der Niederlausitz werden bis zu drei Zentimeter Neuschnee erwartet. Die Temperaturen liegen zwischen null und zwei Grad.

In der Nacht sinken die Temperaturen auf null bis minus zwei Grad. Die Glättegefahr steigt. Laut DWD besteht jedoch keine Unwetterwarnung. Am Montag bleibt es stark bewölkt bis bedeckt. Vereinzelt kann es Sprühregen oder Schneegriesel geben, sonst bleibt es meist niederschlagsfrei. Die Höchstwerte reichen von null Grad in der Uckermark bis zu drei Grad in der Elbe-Elster-Niederung.