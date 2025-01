An einem Bahnübergang in Leer kommt es zu einem schrecklichen Unfall. Ein 80 Jahre alter Mann kommt dabei ums Leben.

Einsatzkräfte am Unfallort, einem Bahnübergang in Leer.

Leer - Ein Mann ist in Leer an einem Bahnübergang von einem Zug erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Der 80-Jährige sei am Vormittag von seinem Fahrrad abgestiegen und um die geschlossenen Schranken über die Schienen gegangen, sagte eine Polizeisprecherin. Ein ankommender Regionalexpress erfasste den Mann. Er starb noch am Unfallort. Den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach handelte es sich um einen Unfall.

Der Zug wurde evakuiert und die Bahnstrecke gesperrt. Unter anderem fielen laut einer Bahnsprecherin Züge der Verbindung zwischen Hannover und Norddeich/Mole aus.