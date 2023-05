Hannover - Nach einem grundlosen Angriff auf einen Passanten im Hauptbahnhof in Hannover ist ein 24 Jahre alter Mann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Wie die Bundespolizei am Samstag mitteilte, hatte er versucht, einen 23-Jährigen über ein Geländer mehrere Meter in die Tiefe zu schubsen. Passanten konnten den Angreifer stoppen und hielten ihn am Boden fest, bis die Polizei kam. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Das Opfer blieb unverletzt.