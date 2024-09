Ein Mann beobachtet in einer Straßenbahn, wie zwei Männer eine Frau bedrängen. Er spricht sie an und wird angegriffen - mit schweren Folgen.

Mann will Frau in Tram helfen und wird schwer verletzt

Erfurt - Ein Mann wollte einer Frau in einer Straßenbahn in Erfurt helfen und ist dabei schwer verletzt worden. Der 29-Jährige beobachtete Freitagnacht, wie zwei Männer die Frau bedrängten, wie die Polizei mitteilte. Um dies zu unterbinden, sprach er die Männer an. Die Täter schlugen und tritten daraufhin auf ihn ein und attackierten ihn mit einer Bierflasche.

Die Angreifer konnten vor Eintreffen der Polizei flüchten. Der 29-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.