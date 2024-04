Leipzig - Ein 21-Jähriger ist nach einem Besuch der Leipziger Kleinmesse durch einen spitzen Gegenstand schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, habe eine Gruppe den jungen Mann beim Verlassen der Messe am späten Freitagabend angesprochen. Kurz darauf sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der der 21-Jährige verletzt wurde. Daraufhin ergriffen die Angreifer den Angaben zufolge die Flucht. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.