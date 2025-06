Stelzen - Die „Stelzenfestspiele bei Reuth“ sorgen weiter für besondere Töne. Auch zur 32. Ausgabe des Spektakels wollen die Performancekünstler und Musiker Henry Schneider und Erwin Stache allerlei Gebrauchsgegenstände auf ihre klanglichen Eigenschaften testen. „Endlich endlos atmen“ heißt das Eröffnungsprogramm, das die frühere „Landmaschinensinfonie“ ersetzt und - laut Programm - „viel Wind um alles und nichts“ machen will.

Um den üblichen Andrang beim Auftakt bewältigen zu können, wird die Show in der Festspielscheune auf dem Stelzenberg am Freitagabend gleich zweimal aufgeführt. Um Mitternacht soll dann die Berliner Band „Frau Vorne und die Hintermänner“ auf der Bühne erscheinen, um den ersten Tag mit einer Mischung aus Ska, Rock, Punk, Funk, Reggae und Pop ausklingen zu lassen.

Theaterstück zu Asterix und Obelix

Das Festival steht unter dem Motto „Stelzen - das gallische Dorf“. Die Theateraufführungen einer Stelzener Einrichtung für Menschen mit Handicap haben Tradition. In diesem Jahr erzählen sie die Geschichte von Asterix und Obelix und werden dabei von Gästen der Leipziger Inselbühne unterstützt.

Konzerte geben der Handglockenchor Gotha, das renommierte Ensemble Amarcord, ein Duo mit dem Posaunisten Mike Svoboda und dem Schlagzeuger Michael Kiedaisch, die Rockband „Die Kosmonauten“ sowie Jazzerin Uschi Brüning in Begleitung des Pianisten Stephan König.

Dorffest, Fußball und Bogenschützen auf Pferden

Natürlich stehen wie jedes Jahr Klassiker wie das Dorffest, der Stelzen-Clásico - ein Fußballmatch zwischen einer Auswahl des Gewandhausorchesters Leipzig und dem FC Traktor Stelzen - sowie das sonntägliche Kirchenkonzert auf dem Programm. Der „Bund der Steppenreiter“ führt während des Festivals auf dem Stelzenberg ein Qualifikationsturnier zur deutschen Meisterschaft der berittenen Bogenschützen durch. Zum Finale erklingt am Sonntagabend Bachs h-Moll-Messe mit dem Collegium Vocale Leipzig, der Merseburger Hofmusik und einem Solistenensemble unter der Leitung von Michael Schönheit.

„Bachwiese“ bringt das Gesamtwerk des Komponisten nonstop

Wenn die letzten Takte verklungen sind, geht es auf der „Bachwiese“ mitten im Ort noch eine ganze Woche lang weiter - mit Musik aus der Konserve. Dann können Musikliebhaber eine Woche rund um die Uhr Bachs Gesamtwerk in CD-Qualität genießen. Die Lautsprecher hängen in einem Baum. Das Format hatte im Bachjahr 2000 Premiere und ist inzwischen selbst ein Klassiker geworden.

Der frühere Gewandhaus-Bratscher Henry Schneider hatte das Festival 1993 in seinem Heimatdorf gegründet. Stelzen liegt in Thüringen, Reuth zwei Kilometer entfernt in Sachsen. Auch Bayern ist nicht weit. Der Name des Festivals spielt auf eine klangliche Ähnlichkeit mit den Bayreuther Festspielen an.

Mit originellen Programmen wurde Stelzen rasch überregional bekannt. Selbst Medien aus dem Ausland berichteten. In manchen Jahren pilgerten mehrere Tausend Fans in das Dorf und ließen die einheimische Bevölkerung von etwa 200 Bewohnern kurzzeitig um ein Vielfaches anwachsen.