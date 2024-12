Ein Mann verspürt in Rudow plötzlich einen Schmerz am Hals. Im Krankenhaus wird seine Verletzung operiert - und dabei ein Projektil gefunden.

Berlin - Ein Mann ist in Berlin-Rudow durch ein Luftdruck-Projektil so schwer verletzt worden, dass er in einer Klinik operiert werden musste. Der 26-Jährige war am Montagabend im Mistelweg unterwegs, als er plötzlich Schmerzen an seinem Hals verspürte, wie die Polizei mitteilte. Die 42 Jahre alte Begleitung des Mannes stellte eine blutende Wunde am Hals fest.

Der Mann begab sich in eine Klinik. Bei der Operation wurde das Projektil in seinem Hals festgestellt und entfernt. Der 26-Jährige wurde zur stationären Behandlung aufgenommen. Das Klinikpersonal alarmierte die Polizei, die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen hat.