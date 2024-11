Dresden - Ein 62-jähriger Mann ist Opfer einer Betrugsmasche falscher Polizisten geworden. Ersten Angaben zufolge erhielt der Mann aus Neustadt in Sachsen am Montagabend von diesen einen Anruf, teilte die Polizei mit. Er sei in das Visier einer Bande geraten und solle seine Wertsachen zum Schutz an die Polizei aushändigen, hieß es im Telefonat.

Daraufhin habe der 62-Jährige einem verkleideten Betrüger persönlich sein Bargeld übergeben. Etwa 38.000 Euro erbeutete dieser den Angaben zufolge. Kurze Zeit später habe der Mann den Betrug bemerkt und die Polizei verständigt.

Innerhalb der letzten 24 Stunden erhielt die Polizei Hinweise auf weitere 25 Anrufe dieser Art aus Orten wie Moritzburg oder Nünchritz (Landkreis Meißen). In allen Fällen erkannten die Personen den Betrug demnach. Die Beamten raten zum Schutz vor solchen Betrugsmaschen dazu, keine Unbekannten in die eigene Wohnung zu lassen und niemals Bargeld auszuhändigen.