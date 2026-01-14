Ein 40-Jähriger bricht bei der Vorführung zum Amtsgericht Oldenburg zusammen und stirbt. Die Polizei schließt Gewalt als Ursache aus, weitere Untersuchungen laufen.

Ein Mann stirbt unerwartet im Amtsgericht Oldenburg. Eine Skulptur der Justitia hängt an einer Säule an dessen Eingang. (Symbolbild)

Oldenburg - Ein 40 Jahre alter Mann ist in Oldenburg während einer Vorführung zum Amtsgericht gestorben. Der Mann sei am Dienstagvormittag zur Verkündung eines Untersuchungshaftbefehls wegen des Verdachts des schweren Raubes gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Obduktion ergab keine Hinweise auf Gewalteinwirkung

Kurz nach dem Betreten des Gerichtsgebäudes sei der Oldenburger zusammengebrochen und habe reanimiert werden müssen. Ein Notarzt habe jedoch nur noch den Tod feststellen können.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Oldenburg ergab eine Obduktion am Mittwoch keine Hinweise auf Gewalteinwirkung. Zur weiteren Klärung der Todesursache sei ein toxikologisches Gutachten in Auftrag gegeben worden. Dessen Ergebnis stehe noch aus.

Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet

Bei dem derzeitigen Ermittlungsstand sehe die Staatsanwaltschaft kein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten der eingesetzten Polizeibeamten. Wie in solchen Fällen üblich sei ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden. Die Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta.