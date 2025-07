Berlin - Ein 52-jähriger Mann ist bei einem Feuer in einer Wohnung in Berlin-Reinickendorf gestorben. Gegen 23.35 Uhr am Dienstagabend wurde die Feuerwehr wegen des Brandes in dem Mietshaus in Wittenau alarmiert, wie die Polizei mitteilte. Flammen schlugen den Angaben zufolge aus einer Wohnung im ersten Stock bis zum nächsten Stockwerk des Hauses im Weinbrennerweg.

Wegen des starken Rauchs mussten die Bewohner ihre Wohnungen verlassen. Der Brand konnte vollständig gelöscht werden, wie es hieß. In der ausgebrannten Wohnung fand die Feuerwehr demnach die Leiche des Mannes. 48 Feuerwehrleute mit 16 Fahrzeugen waren im Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen der Brandursache.