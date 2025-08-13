Dresden - Während eines Polizeieinsatzes in einer Wohnung in Dresden ist ein Mann aus einem Fenster gesprungen. Dabei habe sich der 19-Jährige schwere Verletzungen zugezogen, teilte die Polizei mit. Die Beamten seien wegen eines Streits zu der Wohnung gefahren. Als sie eingetroffen seien, sei der junge Mann aus dem Fenster in der zweiten Etage gesprungen. In der Wohnung des 19-Jährigen seien anschließend 50 Gramm Kokain gefunden worden.