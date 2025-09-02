Ein 27-Jähriger soll in Fürstenwalde mehrere Menschen verletzt haben, als er in einen Laden eindringen wollte. Die Polizei nimmt ihn fest – ein Messer wird sichergestellt.

Fürstenwalde - Drei Männer sind in Fürstenwalde (Landkreis Oder-Spree) attackiert worden, als sie laut Polizei einen bewaffneten Mann beim Eindringen in ein Geschäft hindern wollten. Der Verdächtige soll bei der Auseinandersetzung am Montagabend einem 30-Jährigen mit einem Pflasterstein ins Gesicht geschlagen und einem 32-Jährigen den Arm verdreht haben, wie die Polizei mitteilte. Ein 22-Jähriger soll ebenfalls verletzt worden sein. Der Mann soll bereits zuvor mehrfach Menschen attackiert und teilweise auch verletzt haben.

Am Montagabend brachten weitere Anwesende laut Polizei den 27-Jährigen zu Boden und hielten ihn dort bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er war demnach betrunken. Polizisten nahmen den Mann in Gewahrsam und fuhren ihn in die Dienststelle. Den Angaben zufolge wurde ein Messer bei ihm gefunden - dieses soll er bei sich geführt haben, als er sich Zugang zu dem Laden verschaffen wollte.

Wegen der aufgebrachten Atmosphäre danach räumte die Polizei den Bereich. Die Verletzten wurden den Angaben zufolge von Rettungskräften versorgt.

Weitere Vorfälle

Der 27-Jährige soll zuvor am Nachmittag einen 40-Jährigen am Bahnhof geschlagen und bedroht haben. Er erhielt einem Polizeisprecher zufolge einen Platzverweis, dem er jedoch nicht folgte. Am Montag vor zwei Wochen war er den Angaben zufolge zudem bereits zweimal in dem Laden gewesen: Beim ersten Mal soll er versucht haben, etwas zu stehlen. Beim zweiten Mal soll er nach einem Streit einen 33-Jährigen mit einem Messer verletzt haben.

Vor den Vorfällen in dem Laden soll der Mann am selben Tag zudem in Frankfurt (Oder) mehrere Fahrgäste einer Straßenbahn angegriffen haben, nachdem er darum gebeten wurde, seine Musik leiser zu stellen. Eine 49 Jahre alte Frau und zwei Männer im Alter von 33 und 45 Jahren wurden leicht verletzt.