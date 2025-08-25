Die Feuerwehr wird in Plauen zu einem Wohnhaus gerufen. Dort brennt es in einem Keller - weil ein Mann beim Werken nicht vorsichtig genug war.

Plauen - Beim Werken im Keller ist in Plauen (Vogtlandkreis) ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde der Brand am Sonntag von einem Bewohner des Hauses bei Schweißarbeiten verursacht, wie ein Polizeisprecher sagte.

Den Angaben zufolge löste ein Funke einen Schwelbrand aus, der sich zu einem Feuer entwickelte. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wurde 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.