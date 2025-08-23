Erst schlägt der 37-Jährige mit dem Golfschläger zu, dann verbarrikadiert er sich. Am Ende bewirft der Mann Polizisten mit Gegenständen.

Saalburg-Ebersdorf - In Saalburg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis) hat ein 37-Jähriger einen Jugendlichen mit einem Golfschläger gegen den Oberkörper geschlagen. Nach Angaben der Polizei konnte der Jugendliche einem weiteren Schlag gegen den Kopf ausweichen.

Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend, der Mann soll eine Gruppe Jugendliche mit dem Golfschläger bedroht haben, bevor es zu dem Schlag kam. Im Anschluss flüchtete der Mann in sein Wohnhaus und soll mit der Inbrandsetzung dessen gedroht haben. Er bewarf die hinzugerufenen Polizisten mit Gegenständen aus seinem Fenster.

Unter Einsatz von Spezialeinsatzkräften und durch taktische Gesprächsführung gelang es, den Mann zum Verlassen des Hauses zu bewegen. Er wurde in Gewahrsam genommen und in der Folge in eine psychiatrische Einrichtung überwiesen. Über die Hintergründe des Streits zwischen dem Mann und den Jugendlichen hat die Polizei keine Details bekanntgegeben.