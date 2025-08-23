Das Bildungsministerium rief auf: Wie lässt sich der Schulalltag in Sachsen-Anhalt verbessern? Vorschläge können direkt digital gemeldet werden. Wie steht es um die Resonanz?

Magdeburg - In den ersten Tagen nach dem Aufruf des sachsen-anhaltischen Bildungsministeriums, konstruktive Vorschläge zur Verbesserung des Schulalltags zu machen, gab es mehrere Hundert Rückmeldungen. „Stand vergangene Woche sind bisher rund 370 Kontakte registriert worden“, teilte ein Ministeriumssprecher in Magdeburg auf Nachfrage mit.

Zu den Inhalten könne noch nichts Genaues gesagt werden. Das Portal befinde sich noch im Aufbau und alle Eingaben müssten zunächst gesichtet und geprüft werden. „Zu betonen ist aber, dass dem Minister das etablierte Format ausgesprochen wichtig ist - und angesichts der zahlreichen Eingaben offensichtlich ein großer Bedarf/Wille zum Austausch besteht“, hieß es.

Am 11. August hatte Bildungsminister Jan Riedel (CDU) um Ideen gebeten etwa zur Personalversorgung sowie zur organisatorischen und praktischen Entlastung von Schulen, aber auch zu Lern- und Arbeitsbedingungen. Dafür wurde ein digitales Kontaktformular eingerichtet. Jede Anregung werde geprüft und ernst genommen, hieß es.