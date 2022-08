Mann schießt mit Luftdruckgewehr aus seiner Wohnung

Berlin - Ein 41-jähriger Mann ist nach Schüssen mit einem Luftdruckgewehr in Berlin festgenommen worden. Der Mann soll am Donnerstag aus dem Fenster seiner Wohnung in Niederschöneweide hinaus auf die Straße geschossen haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Zeuge habe daraufhin die Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte sperrten die Umgebung rund um die Wohnung des 41-Jährigen ab, bevor sie ihn mit einer Einsatzhundertschaft festnahmen. In der Wohnung des Mannes wurden das Luftdruckgewehr und ein Klappmesser sichergestellt.