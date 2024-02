Chemnitz - Ein 63 Jahre alter Mann hat am Samstagabend im Chemnitzer Stadtteil Hutholz die Polizei stundenlang beschäftigt. Bei einem Disput in seiner Wohnung hatte er diverse Drohungen ausgesprochen - darunter auch die Absicht, die Wohnung in Brand zu stecken, wie die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag mitteilte. Angehörige hätten sich in Sicherheit gebracht und die Polizei verständigt. Als der Mann gut zwei Stunden später die Wohnung verließ, konnte er von Beamten gestellt werden. Laut Polizei zog er sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde später in ein Fachkrankenhaus gebracht. Bei der Durchsuchung der Wohnung und Kellerräume des Mannes stellte sich heraus, dass keine Gefahr bestand. Zuvor war vorsorglich der betroffene Wohnblock evakuiert worden. Bei dem Einsatz waren auch Spezialisten des Landeskriminalamtes beteiligt.