Dresden - Ein Mann hat in einem sozialen Netzwerk ein Foto von sich mit einer Pistole veröffentlicht und damit einen Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) ausgelöst. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich um eine echte Waffe handelte, durchsuchte die Polizei in den Morgenstunden zwei Wohnungen in Dresden, wie die Behörde mitteilte. Demnach fand die Polizei in einer der Wohnungen die gesuchte Waffe: Es handelte sich um eine Schreckschusspistole. Sie wurde sichergestellt. Gegen den 21-Jährigen wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. In welchem sozialen Netzwerk er das Foto veröffentlichte, wurde nicht mitgeteilt.